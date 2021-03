Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD de București, Gabriela Firea, a transmis un mesaj pe o rețea de socializare, luni, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor. Aceasta a subliniat ca se gandește la toate femeile dragi din viața ei dar și la cele pe care nu le cunoaște și care se lupta acum cu urmarile neplacute ale pandemiei.

- Dupa cațiva ani petrecuți pe internet, indiferent daca iți gasești refugiul pe Facebook, Twitter, Instagram, Reddit sau in secțiunea de comentarii a unui site important de știri, probabil ”te-ai bucurat” multe injuraturi, ofense teribile, amenințari, comparații injositoare și multe alte manifestari…

- Premierul Florin Citu a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "vaccinurile aprobate in Uniunea Europeana si in Romania sunt sigure si eficiente", el aratand ca in curand in tara noastra va fi deschisa si etapa a treia de imunizare anti-COVID-19, "astfel incat oricine isi doreste sa se protejeze…

- Un roman care dormea pe trotuar invelit cu o perdea de duș, pe Barkingside High, la Londra, se intoarce acasa, dupa ce localnicii au strans bani ca sa-i plateasca zborul spre țara, relateaza My London - un portal de știri din capitala britanica. Dancila a ramas uimita: NU am vorbit niciodata cu…

- Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat ca amendamentul depus la proiectul de buget care viza alocarea a 100 de milioane de euro pentru modernizarea CET-urilor a fost respins, ea acuzându-i pe parlamentarii USR PLUS ca au votat împotriva, deși au promis ca vor rezolva problema caldurii în…

- Universitatea Transilvania din Brașov este lider printre universitațile din Romania, potrivit celui mai recent raport publicat de Ranking Web of Universities. UNITBV se afla in top 5 cele mai bune instituții de invațamant superior din țara, conform ultimului raport http://webometrics.info/en/Europe/Romania…

- Senatoarea AUR Diana Șoșoaca trebuie sa poarte masca in Parlament, deoarece adeverința pe care a prezentat-o și prin care era exceptata de la purtarea maștii a fost emisa de medicul de familie și nu de medicul de medicina muncii de la Senat, a spus la Digi24 Iulia Scantei (PNL), președinta comisiei…