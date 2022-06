Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei, prin Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, va promova in perioada imediat urmatoare o serie de masuri pentru susținerea mamelor cu mai mulți copii și a familiilor aflate in risc de vulnerabilitate. Intre prioritațile anunțate se numara reducerea impozitelor pentru…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a afirmat intr-o postare pe Facebook, miercuri, cu ocazia Zilei copiilor disparuti, ca aproape 6.000 de copii romani dispar anual de acasa, cei mai multi dintre ei fiind adolescenti. Oficial, avem peste 12.000 de copii care au ambii parinti departe de casa, intr-o…

- Biroul Parlamentului European in Romania, Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si Agenția Naționala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației și Formarii Profesionale va invita vineri, 13 mai 2022, intre orele 11:00 – 13:00 (ora Romaniei),…

- Potrivit ministrului Gabriela Firea, in Romania, au gasit refugiu aproape 40.000 de copii care au trecut granița cu unul dintre parinți sau neinsoțiți. 31 de copii au ajuns chiar de unii singuri pe pamant romanesc. „Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, prin Autoritatea Naționala…

- ”Luam primele masuri concrete pentru a le oferi o viata mai buna copiilor aflati in grija statului. Peste 47.000 de copii din sistemul de protectie speciala vor beneficia de masurile reunite in pachetul “Sprijin pentru Romania”, a scris Firea, pe Facebook.Ministrul mai spune ca se majoreaza sumele acordate…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca peste 47.000 de copii din sistemul de protectie speciala vor beneficia de masurile reunite in pachetul “Sprijin pentru Romania”, adoptat luni de coalitia de guvernare, potrivit…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a transmis, marti, 12 aprilie, ca se bucura ca programul de fertilizare in vitro a fost introdus in planul de masuri "Sprijin pentru Romania", si ca in urmatoarele doua-trei luni se vor face primele decontari, iar cuplurile cu astfel de probleme incep procedurile.”Romania…

- Programul de fertilizare in vitro, prin care cuplurilor infertile le vor fi decontați 4.000 de euro , a fost introdus in planul de masuri „Sprijin pentru Romania”. Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat ca in urmatoarele doua-trei luni vor fi facute primele decontari. „Romania trece printr-o…