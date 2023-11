Potrivit Politiei Capitalei, cercetarile sunt continuate sub supraveghera Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat. ”Fata de femeia in cauza, in varsta de 26 de ani, a fost dispusa masura retinerii, pentru 24 de ore”, a precizat sursa citata. Sectia 10 Politie a fost sesizata, luni, cu privire la faptul ca, in sediul ANCOM din strada Delea Noua nr. 2, a avut loc o spargere, hotii intrand in cladire dupa ce au inlaturat un grilaj care nu era asigurat, afirma surse apropiate anchetei. Conform surselor citate, din patru birouri…