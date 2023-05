Fugarul Puiu Popoviciu a sponsorizat familia Biden cu un milion de dolari

Un om de afaceri roman acuzat intr-o schema de mita, a canalizat peste 1 milion de dolari catre Hunter Biden și alți membri ai familiei Biden, in timp ce vicepreședintele de atunci Joe Biden predica masuri anticorupție in Romania, potrivit unei investigații a Comisiei de supraveghere și responsabilitate din Camera Reprezentanților. Omul de afaceri Gabriel Popoviciu a transferat peste 3 milioane de dolari in contul asociatului de multa vreme a lui Biden, Rob Walker, din noiembrie 2015 pana in mai 2017. Walker a transferat 1.038.627 de dolari in conturile lui Hunter Biden, unchiului sau Jim Biden…