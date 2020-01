Fuga fostului șef al Nissan Carlos Ghosn: Șapte persoane au fost reținute în Turcia Șapte persoane, între care patru piloti, au fost reținute joi de autoritațile din Turcia în ancheta privind dispariția fostului presedinte al Nissan Carlos Ghosn. Investigația vizeaza fuga fostului șef al Nissan , care a plecat din Japonia în Liban, via Istanbul, scrie Reuters.

Carlos Ghosn a devenit cel mai faimos evadat din Japonia, anuntând marti ca a fugit în Liban pentru a scapa de un sistem de justitie &"corupt&".

Persoane apropiate situatiei au declarat pentru Reuters ca Ghosn - unul dintre cei mai cunoscuti sefi de companii din lume - a sosit luni la…

Stiri pe aceeasi tema

- Ghosn a fost primit calduros de catre presedintele Aoun, dupa ce a zburat la Beirut via Istanbul, iar acum este binedispus si combativ, simtindu-se in siguranta, conform surselor citate. In timpul intalnirii cu presedintele, Ghosn i-a multumit lui Aoun pentru sprijinul acordat lui si sotiei sale…

- Fostul presedinte Renault și Nissan, Carlos Ghosn, a fugit din Japonia in Liban. „Nu am fugit de justitie, ci de persecutare politica” Fostul presedinte al Renault și Nissan Motor, Carlos Ghosn, care se afla intr-un centru de detentie din Japonia, a anuntat, marti, ca a ajuns in Liban, de…

