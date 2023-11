Fraudă de proporții la Ministerul Educației Autoritatea de Audit a Curții de Conturi a facut o serie de verificari la Ministerul Educației, unde exista suspiciunea de frauda privind modul de gestionare a proiectele PNRR cu bani europeni. Daca suspiciunile se vor dovedi fondate, ar putea fi oprite plațile pe proiectele educaționale derulate prin PNRR. Este scandal mare la Ministerul Educației! Potrivit anexelor unui raport de audit de sistem PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliența), Ministerul Educației are calificativul 3 din 4 la implementarea PNRR, din cauza ignorarii mai multor recomandari date in rapoarte anterioare de Autoritatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

