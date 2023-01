Consulul general american, John Henry Gimbel, i-a vizitat vineri, 20 ianuarie, pe frații Tristan și Andre Tate, aflați in arest preventiv in Arestul Central al Poliției Capitalei pentru trafic de persoane și viol.John Henry Gimbel, persoana-cheie in cadrul Ambasadei SUA la București, nu a facut declarații nici la sosirea la Serviciul de Retinere si Arestare Preventiva din București și nici la plecare.Demersul facut de partea americana este o procedura normala, iar in astfel de vizite, cetațenii americani sunt intrebați daca li se respecta drepturile in arest de catre autoritațile romane.Vizita…