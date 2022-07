Franţa şi EAU au semnat un acord de cooperare în domeniul energetic Guvernul francez si cel al Emiratelor Arabe Unite (EAU) au semnat luni un acord strategic de cooperare in domeniul energetic, a anuntat executivul de la Paris, informeaza Reuters. Parteneriatul isi propune sa identifice proiecte de investitii comune in Franta, EAU sau in alte parti, in domeniile energiilor pe baza de hidrogen, regenerabile si nucleare, mentioneaza comunicatul guvernamental. ‘In actualul context energetic incert, acest acord va deschide calea pentru un cadrul stabil de cooperare pe termen lung si pentru noi contracte industriale’, adauga sursa citata. Semnarea acordului coincide… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

