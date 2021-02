Stiri pe aceeasi tema

- In urma cooperarii cu autoritatile franceze, a fost documentata activitatea unei grupari infractionale, formate din cetateni romani, specializate in furturi din autotrenuri aflate in mers. Prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor, pe teritoriul Frantei, este de 3.500.000 de euro. In perioada februarie…

- Seful statului, Maia Sandu, efectueaza o vizita oficiala in Franta. Ea se va afla la Paris pina miine, iar astazi va avea o intrevedere cu presedintele francez Emmanuel Macron. De asemenea, Maia Sandu va avea discutii cu mai multi oficiali de rang inalt printre care: presedintele Senatului francez,…

- La inițiativa mezzosopranei Aura Twarowska, cetațean de onoare al municipiului Lugoj, mai mulți artiști din țara și din strainatate vor marca vineri, 15 ianuarie, de la ora 20, Ziua Culturii Naționale printr-un recital de muzica și poezie dedicat poetului Mihai Eminescu, sub genericul “Revedere”.…

- Dupa ce asaltul Capitoliului din Washington a influentat pozitiv actiunile europene, acestea au inceput sa piarda din profiturile pe care le-au inregistrat, imediat ce congresmenii americani au certificat victoria presedintelui ales, Joe Biden. Incidentele de miercuri seara, din capitala SUA,…

- Guvernul francez a promis miercuri sa deschida mai multe sute de centre de vaccinare in saptamanile care vor urma dupa ce a fost criticat pentru debutul lent al campaniei nationale de vaccinare, informeaza DPA. Totodata, numarul spitalelor care ofera vaccinari s-a triplat, a spus purtatorul de cuvant…

- Primele doze de vaccin contra Covid-19 dezvoltat de compania americana Pfizer si cea germana BioNTech au ajuns, sambata, inainte de ora 7.00, la farmacia centrala a Spitalelor din Paris, potrivit AFP.

- O ancheta pentru "injurii cu caracter rasist si incitare la ura rasiala" a fost demarata luni in Franta dupa o serie de mesaje antisemite difuzate pe o retea de socializare la adresa unei concurente care a participat sambata la finala concursului de frumusete Miss France 2021, a anuntat Parchetul…

- Presedintele Emmanuel Macron se afla in izolare de joi, la resedinta oficiala La Lanterne de la Versailles, in apropiere de Paris, din cauza testarii pozitive la noul coronavirus.Citește și Președintele Emmanuel Macron, testat pozitiv la noul coronavirus. Și premierul Jean Castex a intrat in autoizolareLudovic…