Stiri pe aceeasi tema

- Este al cincilea weekend consecutiv in Franța in care oamenii protesteaza impotriva permisului de sanatate. Francezii protesteaza in mai multe orase, sambata, pentru al cincilea weekend consecutiv, fata de extinderea permisului de sanatate si vaccinarea obligatorie pentru personalul medical, informeaza…

- Numerosi francezi manifesteaza in mai multe orase, sambata, pentru al cincilea weekend consecutiv, fata de extinderea permisului de sanatate si vaccinarea obligatorie pentru personalul medical, informeaza Le Figaro. Manifestantii cer si celorlalti oameni si trecatori sa li se alature: "Nu ne priviti,…

- Mastile sanitare devin iarasi obligatorii in Franta, inclusiv in exterior, in stațiunile turistice, dupa creșterea alarmanta a numarului de infectari cu varianta Delta a coronavirusului. Masuri și mai drastice sunt luate in Franța, in ciuda protestelor de saptamana trecuta de la Paris impotriva vaccinarii…

- In jur de 100.000 de persoane au ieșit in Franța pe 17 iulie impotriva politicii de vaccinare anti-COVID a lui Emmanuel Macron, iar 170.000 au manifestat sambata. In vreme ce majoritatea francezilor susțin atat vaccinarea obligatorie a cadrelor medicale, cat și introducerea permisului sanitar, autoritațile…

- Presa și posturile franceze de radio și televiziune au transmis reportaje de la manifestațiile ce au avut loc sambata la Paris și multe alte localitați din Franța impotriva vaccinarii, a certificatelor de vaccinare și a «dictaturii» lui Emmanuel Macron care insista asupra respectarii regulilor de protecție…

- Mii de persoane au manifestat in Franta, miercuri, impotriva masurilor sanitare anuntate recent de presedintele Emmanuel Macron. Potrivit Europe 1 , protestele s-au desfașurat in marile orase ale Hexagonului, chiar de ziua nationala. Manifestanții s-au mobilizat in numele “libertatii”, scandand “impotriva…

- Proteste masive in mai multe orase din Franta fata de masurile presedintelui Emmanuel Macron privind vaccinarea si certificatul COVID-19. Emmanuel Macron a decis vaccinarea obligatorie a personalului medical si extinderea utilizarii certificatelor COVID-19. Manifestantii au scandat „Libertate”, „Contra…

- Intr-un discurs televizat, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a transmis ca vaccinul anti-COVID va fi obligatoriu pentru angajatii care intra in contact cu persoanele vulnerabile, informeaza Mediafax. Inainte de a anunța noi restricții, presedintele Frantei a pledat pentru continuarea campaniei…