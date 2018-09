Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 10 raiduri aeriene ale fortelor armate fidele presedintelui Bashar al Assad, asistate de Rusia, au fost semnalate in provincia Idlib. Potrivit celui mai recent bilant, trei persoane si-au pierdut viata in localitatea Abdeen, din sudul regiunii. Raidurile au vizat zone locuite preponderent…

- Seful Statului Major interarme al Frantei, generalul Francois Lecointre, a declarat joi ca fortele aeriene franceze sunt gata sa lanseze lovituri asupra unor tinte din Siria daca vor fi folosite arme chimice in asteptata ofensiva a guvernului de la Damasc pentru preluarea controlului asupra provinciei…

- Seful armatei franceze a declarat joi ca fortele armate din Franta sunt pregatite sa conduca atacuri in Siria daca Guvernul va folosi arme chimice pentru inlaturarea rebelilor din regiunea nordica Idlib, relateaza Reuters. „Suntem pregatiti sa atacam daca vor fi folosite din nou arme chimice”,…

- Dupa o pauza de 22 de zile, aeronavele militare ruse au reluat atacurile aeriene impotriva ultimei provincii rebele din Siria – Idlib, a anunțat Centrul Sirian de Monitorizare pentru respectarea drepturilor omului, potrivit Reuters. Rusia il sprijina pe președintele Siriei, Bashar al Assad, ai carui…

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, s-a intalnit luni, la Damasc, cu omologul sau sirian Walid Muallem, pe fondul amenintarii unei ofensive de anvergura a fortelor regimului lui Bashar al-Assad asupra provinciei Idlib, ultimul mare bastion al rebelilor, relateaza AFP. …

- Israelul nu se va considera legat de eventuale acorduri internationale ce vor fi semnate asupra viitorului Siriei, a declarat joi ministrul israelian al apararii Avigdor Lieberman, informeaza AFP. Negocieri la niveluri diferite sunt in curs in conditiile in care regimul lui Bashar al-Assad…

- Franta a apreciat joi drept prematura si 'iluzorie' o revenire a refugiatilor sirieni in tara lor, tinand cont de conditiile actuale, in special o posibila ofensiva militara a regimului presedintelui Bashar al-Assad in provincia Idlib, ceea ce nu permite - potrivit Parisului - garantarea unei…

