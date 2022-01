Stiri pe aceeasi tema

- Franța este pregatita sa trimita sute de militari in Romania și sa-și asume responsabilitatea de a constitui o forța internaționala pentru apararea acesteia, daca NATO va lua aceasta decizie, a susținut ministra franceza a apararii, Florence Parly, sambata.

- Franta este pregatita sa trimita sute de militari in Romania si sa-si asume responsabilitatea de a constitui o forta internationale pentru apararea acestei tari membre a NATO care se invecineaza cu Ucraina, daca Alianta Nord-Atlantica va decide aceasta, a declarat astazi

- O echipa tehnica franceza se afla in Romania pentru a evalua posibilitatea trimiterii de militari in Romania, a anuntat Guvernul, dupa intalnirea dintre premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, si ministrul francez al Apararii, Florence Parly.

- Actuala criza creata de Rusia este despre securitatea intregului spatiu euro-atlantic, iar Romania trebuie sa fie pregatita și pentru scenariul in care Rusia va refuza calea dialogului, a declarat Klaus Iohannis, ieri, la finalul ședinței CSAT convocate in contextul tensiunilor tot mai mari privind…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat miercuri seara (19 ianuarie 2021) ca Franta va trimite trupe in Romania in cadrul operatiunilor NATO pentru asigurarea securitatii statelor din estul aliantei. Este un anunt major in plina criza de securitate pe flancul estic al NATO. „Am trimis trupe…

- Alte 2.681 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 114 cazuri in regiunea transnistreana. Despre aceasta anunța Ministerul Sanatații, transmite Știri.md.Menționam ca 2.681 de cazuri inregistrate intr-o zi reprezinta un antirecord…