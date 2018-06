Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump s-a amestecat luni in criza politica din Germania, afirmand ca germanii se intorc impotriva cancelarului Angela Merkel din cauza crizei migratorii, scrie AFP.

- Romania is among the United States' privileged partners of dialogue and cooperation on security and intelligence exchange, Frank Cilluffo, director of the George Washington University's Center for Cyber and Homeland Security, told a symposium on security and defense organized by the EU Delegation…

- Donald Trump si-a afisat optimismul si o anumita nerabdare luni, cu o zi inaintea summitului sau foarte asteptat cu Kim Jong Un pe tema ”denuclearizarii” Coreei de Nord, relateaza AFP. Intreaga lume priveste spre Singapore si se intreaba acelasi lucru: presedintele american, in varsta de 71 de ani,…

- Sambata, Donald Trump si-a retras brusc sprijinul in comunicatul final al summitului G7, desfasurat in ultimele zile la Malbaie (Quebec, in estul Canadei), anuland fragilul compromise in privinta comertului. Desi presedintele american si delegatia sa au aprobat intr-un final documentul in 28 de puncte…

- Sambata, Donald Trump si-a retras brusc sprijinul in comuncatul final al summitului care a durat doua zile la Malbaie (Quebec, in estul Canadei), in ciuda compromisului privind comertul. Presedintele american si delegatia sa au aprobat totusi acest document in 28 de puncte penibil negociat de "Grupul…

- O criza in Italia este cel mai de temut scenariu in privinta viitorului Europei. Politicienii si economistii tin pumnii la unison din 2012 incoace: «Doamne, fa in asa fel ca investitorii sa nu paraseasca Italia.» De ce? In special pentru ca Grecia, care reprezenta mai putin de 2% din PIB-ul zonei euro,…

- Criza politica din Italia provoaca mare ingrijorare in tarile din zona euro. Potrivit unor analisti internationali, daca italienii vor vota in semn de protest fața de UE și zona euro la alegerile anticipate, ar fi cea mai mare provocare pentru blocul comunitar dupa Brexit și va

- AS Roma si Inter Milano monitorizeaza atent situatia lui Razvan Marin, care a reusit 6 goluri si 11 pase decisive in acest sezon, in toate competitiile. Titular in victoria 2-1 din Israel, Razvan Marin a bifat a zecea prezenta sub tricolor. Dupa ce au aparut zvonuri in legatura cu un posibil…