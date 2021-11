Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Moldovei pune in circulație, incepand de astazi, patru monede jubiliare și comemorative, ca mijloc de plata și in scop numismatic. Acestea vor fi comercializate prin intermediul bancilor licențiate din țara.

- De ziua leului moldovenesc, Banca Naționala a Moldovei pune in circulație patru monede jubiliare și comemorative.Seria „Aleea Clasicilor din Gradina Publica „Ștefan cel Mare și Sfant” din mun.

- „Incepand cu data de 1 decembrie 2021, Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie o bancnota cu valoarea nominala de 20 lei. Noua bancnota va fi prezentata publicului vineri, de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Este prima bancnota cu putere circulatorie pe care este prezenta o personalitate feminina:…

- Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie, de la 1 decembrie 2021, o bancnota cu valoarea nominala de 20 lei, fiind prima bancnota cu putere circulatorie pe care este prezenta o personalitate feminina: Ecaterina Teodoroiu.

- Banca Naționala a Romaniei intentioneaza sa puna in circulatie toamna aceasta prima bancnota romaneasca care va avea pe ea chipul unei femei. BNR intentiona sa puna in circulatie bancnota de 200 de lei, pe care se afla chipul Ecaterinei Teodoroiu, in cursul anul 2020, dar momentul a tot fost amanat.…

- Europarlamentarul Corina Cretu a comunicat ca, in foarte scurt timp, vom avea prima femeie pe bani romanesti. „Am aflat cu bucurie faptul ca in aceasta toamna Banca Naționala a Romaniei va lansa prima bancnota cu portretul unei femei reprezentative pentru istoria țarii”, a scris politicianul pe pagina…

- Banca Naționala a cotat astazi, 7 septembrie, euro la 4.9488 de lei, cea mai mare valoare de pana acum. Astfel, moneda europeana continua sa creasca și sa stabileasca noi recorduri. Amintim ca euro a inceput anul la 4,86 de lei, iar pe 30 martie a depașit pragul de 4,90 de lei. In urma cu o saptamana,…