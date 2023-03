Stiri pe aceeasi tema

- Trei pescadoare din Bulgaria au fost prinse joi, 23 martie, de polițiștii de frontiera, in timp ce pescuiau ilegal in zona economica exclusiva a Romaniei din Marea Neagra, potrivit unui comunicat transmis azi, 24 martie, de Poliția de Frontiera. Navele au fost depistate la aproximativ 100 km travers…

- „In data de 23.03.2023, polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au desfașurat o acțiune comuna impreuna cu reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultura din Romania și Bulgaria, pentru prevenirea și combaterea braconajului piscicol, ocazie cu care, au fost identificate…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, doi cetateni sirieni care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Romania, din Republica Bulgaria, ascunsi in remorca unui autocamion., transmite Garda de Coasta. In data de 19.03.2022,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, joi, in timpul unei misiuni, pe plaja din zona localitatii Sfantul Gheorghe, o mina marina. Potrivit Poliției de Frontiera, o echipa de scafandrii a observat un obiect plutitor suspect, aproape de o plaja din zona localitații Sfantul…

- „In data de 12.01.2023, o echipa comuna formata din polițiști de frontiera din cadrul Garzii de Coasta si inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța - Sud Agigea a efectuat controlul fizic asupra unui numar de patru containere incarcate cu bunuri, sosite din China, avand ca destinatari…