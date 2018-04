Fotoreportaj - Zi de vara autentica pe litoral! (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis astazi o avertizare now casting cod galben de intensificari ale vantului.Potrivit ANM, avertizarea este valabila in intervalul ora 12:20 pana la ora 15:00 in judetul Tulcea: Babadag, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Bestepe, Maliuc si in zona de litoral a judetului Tulcea. In…

- Plajele si falezele de pe malul marii au fost pline cu localnici și turiști care au ieșit la plimbare in prima zi de Paște. Soarele cald și vantul ușor i-au imbiat pe oameni sa iasa la mișcare dupa masa imbelșugata de la pranz.

- Cum afecteaza schimbarile bruște de temperatura corpul uman. Dupa ce ne-am bucurat de o vremea frumoasa și calda, de adevarata primavara, iata ca iarna revine in forța, in acest weekend. E adevarat ca și pe 1 martie, cand barbații ar fi trebuit sa ofere ghiocei doamnelor, avut parte de aceeași vreme:…

- Imagini desprinse din filmele SF in aceasta seara la Constanta. Apusul soarelui printre norii ce par a anunta vijelia arata spectaculos.Constantenii au putut admira in aceasta seara un apus mai putin obisnuit. Soarele ascuns dupa norii imensi a creat un peisaj superb. Cei care au imortalizat peisajul…

- Timpul de primavara i a scos din case constantenii care au iesi la o plimbare. De la mic la mare au ales sa se bucure de soarele darnic. Iar locul preferat pentru promenada este faleza Cazinoului. In aceasta amiaza, sute de persoane au ales sa se bucure de soarele de primavara in zona istorica a muncipiului…

- Vama Veche, satul plin ochi de tineri in timpul verii, cu zeci de concerte, sute de corturi, zeci de mii de turiști și sute de mii de beri baute pe plaja, ofera un spectacol impresionant in miezul iernii, atunci cand mai nimeni nu se incumeta sa viziteze locul care mustește de viața odata cu vremea…

- Ultimul weekend al acestei ierni, respectiv cel din 24-25 februarie, va fi unul dintre cele mai friguroase din acest sezon rece. Meteorologii au anuntat ca in acest weekend, vremea va fi geroasa, iar...

- Pe drumurile din municipiul si judetul Constanta se circula in conditii de iarna. Vizibilitatea este redusa, iar carosabilul a fost deja acoperit de zapada. De altfel, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben, valabila in intervalul 11.02.2018 ora 8.30 11.02.2018 ora…