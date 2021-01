Fotografi hunedoreni își expun lucrările în Franța Mai mulți fotografi hunedoreni vor participa la cea de a 29-a Bienala Color FIAP, care va avea loc in prima jumatate de an, in Franța. Asociația Artiștilor Fotografi din Romania a alcatuit cele doua colecții de fotografii pentru a participa competiția care este destinata exclusiv membrilor operaționali ai FIAP (Asociația Internaționala a Artiștilor Fotografi), iar AAFR (Asociația Artiștilor Fotografi din Romania) este singura asociație de artiști fotografi din Romania recunoscuta de catre FIAP. Cinci fotografi hunedoreni vor expune alaturi de colegi de-ai lor de pe intreg mapamondul. … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

