- A nins pe Transalpina, șoseaua aflata la cea mai mare inalțime din Romania. Circulația pe DN 67 C, intre Ranca și Obarșia Lotrului, este inchisa, iar autoritațile spera sa redeschida traficul pana la sfarșitul acestei luni. In unele locuri, stratul de zapada depașește inca patru metri.

- Circulatia rutiera pe DN 67C – Transalpina a fost inchisa de anul trecut din 20 octombrie, pentru toate categoriile de autovehicule, intre km 34+800 (Ranca – Gorj) si km 79+200 (Curpat – Obarsia Lotrului – Valcea). Anul trecut, spre exemplu, circulatia pe Transalpina a fost reluata pe 23 mai, in timp…

- In țara, venirea verii iși face simțita prezența din plin, datorita temperaturilor ridicate. Sunt insa zone in Romania, bineințeles, cele montane, unde s-au inregistrat caderi masive de zapada. In Transfagarașan, pe serpentinele de sub Balea Lac, omatul masoara și inalțimea impresionanta de 6 metri.…

- Muncitorii nu pot da, deocamdata, un termen pentru eliberarea drumului, insa spun ca aproape sigur va mai dura cateva saptamani. Transfagarasanul este acum inchis circulatiei. Drumul este deschis numai patru luni pe an, de la 1 iulie la 30 octombrie, pentru ca in restul timpului, din cauza zapezii si…

- Secția de Drumuri Naționale Targu Jiu a continuat activitațile de deszapezire pe cea mai inalta șosea din țara. In week-end utilajele au intrat pe tronsonul cuprins intre Ranca și Obarșia-Lotrului. Sunt cateva zone unde este zapada mai multa. Intre acestea se afla și Pasul Urdele, unde șoseaua trece…

- In zona este in continuare zapada, iar tranzitarea șoselelor este inca periculoasa pentru șoferi. Data deschiderii acestor drumuri a variat mereu, de la an la an, in functie de vreme. Drumarii inca intervin cu utilaje pe cele doua șosele și au postat pe retelele de socializare clipuri cu operatiunile…

- Drumarii au inceput de joi sa deszapezeasca cel mai inalt drum din țara, Transalpina. Bucuria cabanierilor și a proprietarilor de pensiuni și hoteluri din zona a fost mare, mai ales ca foarte mulți turiști așteapta cu nerabdare redeschiderea șoselei. Trei utilaje de mare capacitate se afla in Baza Secției…

- Gropi uriase pe Transalpina. Soseaua este realmente ciuruita iar soferii nici nu le mai pot ocoli. Un cosmar pentru investitorii din zona care se tem ca daca problema nu va fi rezolvata pana la redeschiderea oficiala a drumului, turistii vor fi descurajați si vor ocoli zona.