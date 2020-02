Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 01:00, o persoana s-a deplasat, la punctul de lucru al jandarmilor Postului de Jandarmi Montan Șugag, pentru a sesiza faptul ca o femeie a intrat cu mașina intr-un șanț, la 7 kilometri de Domeniul Schiabil, spre Luncile Prigoanei. Femeia este din…

- Ziarul Unirea O noua zi, un nou accident montan: Un cuplu din Sibiu a avut nevoie de sprijinul jandarmilor montani, dupa ce mașina lor a ramas intr-un șanț, in zona Luncile Prigoanei. A fost nevoie de un buldoexcavator pentru ca mașina sa fie repusa pe drum O noua zi, un nou accident montan: Un cuplu…

- Jandarmii montani din Șugag au intervenit marți, in jurul orei 15:00, pentru a scoate din șanț o mașina ramasa blocata in zona partiei de la Șureanu. Potrivit reprezentanților Jandarmeriei Alba, un barbat de 30 de ani din localitatea Almașu Mare a ramas blocat cu mașina in șant in zona partiei Șureanu,…

- Ziarul Unirea FOTO-VIDEO. Un barbat a solicitat sprijinul jandarmilor montani, dupa ce a derapat cu mașina și a intrat in șanț, langa domeniul schiabil Șureanu Un barbat din județul Teleorman a cerut sprijinul jandarmilor din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag, astazi, 04 ianurie, dupa ce a derapat…

- Vineri, 3 ianuarie, jandarmii Postului de Jandarmi Montan Șugag au intervenit din nou, pentru a scoate din șant o mașina inmatriculata in județul Calarași. Potrivit reprezentanților Jandarmeriei Alba, automobilul a ieșit de pe carosabil și a ramas blocat perpendicular pe calea de acces la doar 200 de…

- Jandarmii de la postul Montan Șugag au fost solicitați sa intervina astazi, 2 ianuarie 2020, in cazul unei persoane a carei mașina a derapat și a ramas blocata in șant, la doi kilometri de domeniul schiabil Șureanu. Barbatul de 45 de ani din Blaj a reușit sa se deplaseze pe jos, pana la baza postului…

- Ziarul Unirea FOTO: Jandarmii montani din Șugag, au intervenit din nou, in Munții Șureanu, dupa ce o mașina a derapat și a ramas blocata in zapada Jandarmii montani din cadrul postului de Jandarmi Montan Șugag au fost solicitați sa intervina astazi, 02.01.2020, in cazul unei persoane a carei mașina…