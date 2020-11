FOTO VIDEO Serbia: Mii de credincioşi au venit la catafalcul patriarhului Irineu, în pofida pandemiei Mii de credinciosi si preoti sârbi, unii fara masca, au venit sâmbata la catedrala Sf. Sava din Belgrad pentru a-i aduce un ultim omagiu patriarhului Irineu al Bisericii Ortodoxe Sârbe, decedat la vârsta de 90 de ani în urma infectarii cu noul coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.







Patriarhul a fost testat pozitiv pentru COVID-19 pe 4 noiembrie, dupa ce participase cu trei zile înainte la funeraliile mitropolitului Amfilohie, cel mai înalt prelat al Bisericii Ortodoxe Sârbe din Muntenegru, decedat si el din cauza COVID-19.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

