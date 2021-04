Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu s-a produs duminica dimineața, in orașul Abrud. Un autoturism s-a facut scrum in urma unui scurtcircuit. Potrivit ISU Alba, in cursul acestei dimineți, Stația de pompieri Campeni, in cooperare cu SVSU Abrud au intervenit pentru localizarea și stingerea unui incendiu in orașul Abrud. Este…

- Stația de Pompieri Campeni a intervenit, miercuri seara, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism, pe raza localitații Lupșa. La ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitarii, incendiul se manifesta generalizat la intreg autoturismul. Incendiul a fost lichidat. Forte alocate:…

- O casa din satul Colibași, raionul Cahul a luat foc . Potrivit ofițerului de presa al IGSU, Liliana Pușcașu, la fața locului imediat a intervenit un echipaj DSP-6 din Cahul.Astfel, in jurul orei 12:58 a fost lichidat incendiul.

- Pompierii militari au fost solicitati, duminica, 28 februarie a. c., in jurul orei 11:30, sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la lumanararul situat in curtea Bisericii “Sf. Ioan Botezatorul” din Vulturu de Sus. La fata locului a actionat un echipaj din cadrul Punctului de Lucru Vulturu,…

- O mașina a fost cuprinsa de flacari, pe șosea! Șoferul a reușit sa iasa la timp din autoturism și a alertat pompierii. La scurt timp, la fața locului a ajuns un echipaj de pompieri, care au lichidat rapid incendiul. ”La ora 13:38, am fost solicitați sa intervenim pentru lichidarea unui incendiu la un…

- CHIȘINAU 17 feb - Sputnik. Potrivit ofițerului de presa al Poliției Capitalei Natalia Stati, oamenii legii și pompierii au fost alertați marți seara, in jurul orei 21:00, ca o mașina de lux a fost cuprinsa de flacari. © Photo : Facebook / ГБМ Город без маршруток! Молдова Онлайн / Ivan Dada O…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența pentru lichidarea unui incendiu ce a cuprins locomotiva unui tren de marfa, pe raza localitații Domașnea din Caraș-Severin. Pompierii din Caransebeș au intervenit cu doua echipaje și doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. Din fericire nu s-au…

- Intervenție a pompierilor timișeni, vineri dupa-masa, in parcarea subterana a Iulius Mall. Salvatorii au fost chemați sa intervina dupa ce o mașina a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a fost insa stins inainte de sosirea celor de la ISU.