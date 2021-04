FOTO VIDEO Beijingul, lovit de a treia furtună de nisip din ultimele 5 săptămâni Cerul de deasupra Beijing-ului a devenit joi brun-roșcat dupa ce capitala chineza a fost lovita de a treia furtuna de nisip din ultimele 5 saptamâni, calitatea aerului coborând la niveluri deosebit de îngrijoratoare, potrivit Guardian.



Furtunile, provocate de vântul ce bate dinspre Mongolia țara afectata de seceta și nord-vestul Chinei, au ridicat nivelul particulelor PM10 la 999 micrograme pe metru cub, dublu fața de nivelul considerat &"periculos&" de autoritațile din Beijing.



Organizația Mondiala a Sanatații recomanda ca nivelurile sa nu depașeasca 20… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

