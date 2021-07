Stiri pe aceeasi tema

- Taiwanul a anuntat vineri ca 11 suspecti cautati in ancheta asupra asasinarii presedintelui Republicii Haiti, Jovenel Moise, au intrat prin efractie in perimetrul ambasadei sale din Port-au-Prince, inainte de a fi arestati de politia haitiana, informeaza AFP.

- Dosar penal deschis in cazul exploziei de la rafinaria Petromidia. Trei persoane au fost ranite, doua dintre acestea find transportate cu elicopterul SMURD la spital. Prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, a declarat ca in zona unde a avut explozia erau cinci angajați care s-au autoevacuat. Pana…

- Polițiștii au un cerc de suspecți in cazul exploziei mașinii din Arad. Un dispozitiv exploziv plasat in masina si actionat de la distanta, e principala ipoteza pe care o cerceteaza anchetatorii. Mai multe persoane au fost deja audiate și au fost ridicate probe de la fața locului, care vor fi analizate…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc anunța oficial deschiderea unui dosar penal in cazul uciderii ursului Arthur. In acest caz se fac cercetari pentru infracțiunile de braconaj și uz de arma. Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, in varsta de 43 de ani, a primit aprobare de la Ministerul…

- Derek Chauvin, agentul de politie care l-a imobilizat pe afro-americanul George Floyd, decedat in incidentul produs pe 25 mai 2020 in orasul american Minneapolis, a fost gasit vinovat pentru toate acuzatiile. Jurații au deliberat mai mult de 10 ore, pe parcursul a doua zile, in cadrul unui proces extrem…