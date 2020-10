Stiri pe aceeasi tema

- Alte cinci noi persoane au fost arestate in noaptea de vineri spre sambata dupa decapitarea unui profesor de istorie in apropierea unui colegiu dintr-o suburbie vestica a Parisului, ridicand la noua numarul persoanelor retinute in acest dosar, informeaza AFP, citand o sursa judiciara.Printre…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a mers, vineri seara, in Conflans-Sainte-Honorine, o suburbie din nord-vestul Parisului, acolo unde un profesor de istorie a fost decapitat de un tanar de 18 ani de origine cecena.Macron a spus ca profesorul a fost ucis pentru ca „a predat despre libertatea…

