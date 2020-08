Stiri pe aceeasi tema

- Premierul finlandez, Sanna Marin, a anuntat duminica ca s-a casatorit cu partenerul ei, fostul jucator de fotbal finlandez, Markus Raikkonen. Cei doi sunt impreuna de 16 ani si au impreuna o fiica de 2 ani, noteaza Mediafax.Sanna Marin a postat pe contul sau de Instagram o fotografie de la…

- Conturile de Twitter, Facebook si Instagram ale britanicului au fost suspendate in urma unui sir de remarci antisemite. El sustinea ca evreii, sistematic, au exploatat artistii de culoare in industria muzicala dupa modelul din timpul sclaviei.

- Grupul Unilever, care reuneste branduri ca Dove, Ben & Jerry’s si Hellmann’s, a anuntat vineri ca opreste promovarea pe Facebook, Instagram si Twitter in Statele Unite cel putin pana la 31 decembrie, din cauza atmosferei divizate din tara. Informatia a dus la scaderea actiunilor Facebook si Twitter…

- Aplicatia pentru partajarea de imagini Instagram va depasi platforma Twitter ca sursa de stiri, arata raportul Reuters Institute Digital News pe 2020, potrivit news.ro.Potrivit raportului, bazat pe un sondaj, utilizarea Instagram pentru stiri s-a dublat fata de 2018, iar tinerii sunt cei care…

- Smartphone-urile sunt dispozitivele pe care le utilizam in viața de zi cu zi in foarte multe scopuri, iar in urmatoarele randuri ale acestui articol vom discuta despre smartphone-uri și veți afla mai multe informații interesante.In primul rand, telefoanele au aparut ca fiind dispozitive care ne ofera…

- BUCUREȘTI, 29 mai - Sputnik, Dragoș Dumitriu. In contextul actual, este un eveniment cu incidența globala, iar efectele sunt incalculabile. Donald Trump a deschis un nou capitol in aceasta poveste a ultimilor 15 de ani, rețelele de ”socializare”, care au capatat o forța colosala. Prezentam pe scurt…

- Doi tineri din Iran, practicanți de parkour, au fost arestați dupa ce au postat pe conturile de Facebook, Instagram și Twitter imagini sarutandu-se.Imaginile au fost surprinse pe o cladire inalta, de unde se vedea panorama orașului Teheran, a notat Independent. Poliția i-a dat numele tanarului, Alireza…