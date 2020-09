Primaria continua amenajarea sau reamenajarea unor spații urbane care sa devina mai verzi și mai atractive pentru pietoni. Piațeta construita in anii ‘80 pe trotuarul de la intersecția dintre Calea București și strada Carpaților, in fața actualei Banci Carpatica, va fi și ea reconfigurata dupa un proiect propus de un arhitect voluntar. „Așa cum am declarat și in ședința Consiliului Local din 11 august, ne preocupa amenajarea sau reamenajarea de spații publice in cartierele brașovene, acolo unde se pot aduce imbunatațiri, respectiv plantari de arbori și arbuști, iluminat ambiental și arhitectural…