Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu, atinsa din nou de sageata lui Cupidon? Dupa ce in urma cu puțina vreme Alex Bodi a decis sa nu se mai ascunda și și-a confirmat relația cu rusoaica Daria, nici blondina nu se lasa mai prejos. Iata ce gest i-a pus pe ganduri pe fani!

- Nu mai exista niciun dubiu! Alex Bodi a dat-o uitarii pe Bianca Dragușanu! Dupa ce s-a tot speculat ca afaceristul vrea sa o cucereasca din nou pe frumoasa rusoaica Daria, ei bine... i-a și ieșit! Cei doi și-au confirmat relația intr-un mare mod!

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi continua sa fie printre cele mai controversate nume din showbiz-ul autohton, in mare parte datorita seriei de impacari și desparțiri prin care au trecut de-a lungul timpului. Chiar daca nu a trecut multa vreme de cand s-au separat din nou, blondina pare sa-l vrea deja inapoi…

- Alex Bodi și Bianca Dragușanu și-au spus din nou adio, insa afaceristul nu duce lipsa de iubire și atenție. Focoasa rusoaica, Daria, in compania caruia a mai fost surprins, i-a facut lui Bodi o declarație de dragoste publica, pe internet.

- Incurcate mai sunt caile dragostei, insa Bianca Dragușanu și Alex Bodi știu cum mereu cum sa iasa din orice situație. Dupa ce s-au desparțit la notar, acum sunt din nou impreuna! Cei doi s-au sarutat in direct, in fața publicului.

- Dupa ce Alex Bodi și Bianca Dragușanu au hotarat sa se desparta oficial, divorțand și in fața notarului, celebrul om de afaceri s-a razgandit și are ganduri de impacare. Alex Bodi a declarat in exclusivitate pentru Spynews.ro ca vrea sa formeze din nou un cuplu cu frumoasa blondina, lasand in urma toate…

- Incurcate sunt caile dragostei... Dupa ce a facut o serie de dezvlauiri șocante in legatura cu relația dintre el și fosta soție, susținand ca Bianca Dragușanu a fost cea care a scos tot ce e mai rau din el, Alex Bodi nu a negat ca o iubește. Sa fie vorba despre o posibila impacare intre cei doi?

- Alex Bodi a facut dezvaluiri scandaloase despre Bianca șidespre modul in care iși crește fiica. Invitat la Vorbește Lumea, faceristul adat de ințeles ca fosta soție a lui Victor Slav nu este o mama așa cum vrea sapara.Pe 10 martie, Bianca Dragușanu și Alex Bodi au semnat actele de divorț. Afacertistul…