Stiri pe aceeasi tema

- Ce au cautat romanii pe Google, in 2020: ce este coronavirusul și pandemia, rețete de gogoși, dar și informații despre platforme de educație la distanța Topul celor mai populare cautari pe Google in Romania, in 2020, este condus de termenul "coronavirus", de doua platforme de educatie la distanta…

- Jucatoarea româna de tenis Andreea Amalia Rosca a câstigat titlul în proba de dublu a turneului ITF de la Antalya (Turcia), dotat cu 15.000 de dolari, dar a pierdut finala de simplu.Rosca si Andreea Prisacariu s-au impus cu 3-6, 6-4, 10-6 în finala cu Cristina Dinu si ucraineanca…

- Pe data de 1 Decembrie, se sarbatorește Ziua Naționala a Romaniei. In aceasta zi, romanii sarbatoresc Marea Unire. In spirit de unitate și de patriotism, le putem trimite cu aceasta ocazie, mesaje de 1 Decembrie, romanilor din toata lumea. 33 de mesaje de 1 Decembrie pentru romanii de pretutindeni Iata…

- Se schimba banii. Vezi cum vor fi afectati romanii ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna Ministrul german de Finante cere o decizie rapida privind introducerea monedei euro digitale deoarece exista o cerere imensa pentru moneda digitala din partea consumatorilor si a companiilor.…

- Românii au adresat în acest an 1.000 de cereri de soluționare a diferendelor cu firmele de asigurari catre Entitatea de Soluționare Alternativa a Litigiilor în Domeniul Financiar Non-bancar SAL-Fin, un numar record în condițiile în care pe parcursului anului trecut numarul…

- Senatorul Calin Popescu Tariceanu sustine ca toti romanii trebuie testati pentru a avea un moment "zero" al luptei cu coronavirusul, acest lucru fiind posibil in cadrul unui "Program national de testare". "In lipsa de idei si credibilitate, guvernul Iohannis-Orban inchide orasele si satele fara nici…

- Investițiițe straine directe in Romania, in primele 8 luni ale anului 2020, au fost de 1,4 mld. euro. Sumele trimise de romani acasa in aceeași perioada de timp intrec suma investițiilor straine directe. Romanii au trimis in țara, in primele 8 luni ale anului curent, 2,3 mld. euro, scrie stiripesurse.ro.…

- S-a inchis GRANIȚA! Avertisment de la MAE pentru toți romanii Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani ca, este interzisa complet deplasarea pe timpul noptii prin punctul de trecere a frontierei Kulata (Republica Bulgaria) – Promachonas…