Stiri pe aceeasi tema

- In holul de la intrarea in Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara se afla o fotografie, un buchet de flori, candele și... The post Omagiu pentru o absolventa a Medicinei din Timisoara. Se afla in avionul ucrainean doborat in Iran appeared first on Renasterea banateana .

- Biblioteca Universitații Politehnica gazduiește, astazi și maine, primul curs de ecografie mamara – curs introductiv organizat – sub egida Unitații de Educație in Ecografie, afiliata Societații Europene de Ecografie in Medicina – de catre conf. Dana Stoian, din partea Clinicii de Endocrinologie, Universitatea…

- Irina Elena Haivas a absolvit Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, in 2004 si-a continuat apoi studiile in medicina la Universitatea din Freiburg, iar in 2006 a primit o bursa London School of Economics and Political Science (LSE), inainte de a intra in lumea fondurilor…

- Un celebru medic timisorean si-a anuntat candidatura la functia de rector al Universitatii de Medicina si Farmacie "Victor Babes" Timisoara. Este vorba despre... The post Candidatura-bomba la sefia Medicinei timisorene! Proiect de 100 de milioane de euro, fonduri europene appeared first on Renasterea…

- Zilele Universitații de Medicina și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara au marcat 75 de ani de la inființarea instituției de invațamant superior. Sesiunea științifica a Școlilor Doctorale ale UMFT și a Academiei de Științe Medicale, coordonata de prof. univ. dr. Ioan Sporea, dar și inaugurarea oficiala…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi a stabilit ultimele detalii cu privire la desfasurarea concursului de intrare in rezidentiat pe post si pe loc, de duminica, 8 decembrie. La concursul care se desfasoara simultan pe centre universitare, Iasi, Bucuresti, Cluj, Craiova,…

- Directorul Centrului de Comunicatii din Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) Iasi, Adrian Ciureanu, unul dintre angajatii universitatii achitati in dosarul privind trucarea unei licitatii, acuza DNA Iasi ca a alterat probele in baza carora a fost acuzat. "Totul s-a facut legal. Au fost dovezi…

- Chimistul Raul Patrașcu de la Universitatea de Medicina și Farmacie din Timișoara a explicat in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX ce echipament trebuie sa poarte persoanele care intervin in imobilele contaminate cu fosfura de aluminiu. Chimistul spune ca persoanele care ajung in zona contaminata trebuie…