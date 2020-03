FOTO Măsuri pentru prevenirea infectării cu COVID-19, la Blaj. Dozatoare cu dezinfectant, montate de Primărie în scările de bloc Incepand de marți, la toate cele 120 de scari de bloc din municipiul Blaj se monteaza dozatoare cu dezinfectant. Autoritațile estimeaza ca aceasta operațiune va dura aproximativ 72 de ore. „Toți cei care locuiesc la bloc sunt rugați sa foloseasca dozatoarele cu mare atenție, astfel incat acestea sa funcționeze pe tot parcursul starii de urgența, […] Citește FOTO Masuri pentru prevenirea infectarii cu COVID-19, la Blaj. Dozatoare cu dezinfectant, montate de Primarie in scarile de bloc in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

