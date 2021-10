Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul ISU Mureș au participat astazi la un amplu exercițiu de simulare pe pista Aeroportului „Transilvania" din Targu-Mureș. Potrivit scenariului, un avion cu defecțiuni tehnice in care se aflau peste 100 de pasageri a fost nevoit sa aterizeze forțat la Targu-Mureș, acroșand un alt avion…

- Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș a anunțat ca joi, 30 septembrie, pe terminalul Aeroportului Internațional "Transilvania" Targu Mureș a avut loc un exercițiu comun cu tema "Gestionarea unei situații de urgența generata de un accident aviatic…

- Conducerea Aeroportului Internațional "Transilvania" Targu Mureș a anunțat vineri, 24 septembrie, pe pagina de Facebook a instituției, ca incepand cu data de 31 octombrie 2021, pe perioada sezonului de iarna, operatorul low-cost Wizzair marește frecvența de operare a unor curse cu plecare de pe Aeroportul…

- Un barbat in varsta de 54 de ani si-a pierdut viata luni, 20 septembrie, in urma unui incendiu izbucnit pe strada Brașovului din Targu Mureș. La solicitarea mass media, Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a confirmat faptul ca in urma cu doua zile autoritațile au fost alertate,…

- Un barbat din Targu Mureș a fost arestat preventiv, vineri, pentru talharie, dupa ce The post Octogenar din Targu Mureș, jefuit de circa 20.000 lei! Talharul se afla acum dupa gratii appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Octogenar din Targu Mureș, jefuit de circa 20.000 lei! Talharul…

- Intervenție dificila la aceasta ora a pompierilor militari din Targu Lapuș. Doua autospeciale cu apa și spuma, precum și un echipaj SMURD s-au deplasat de urgența la gospodaria unui localnic unde a luat foc o anexa dar și mai mulți baloți cu paie. In sprijinul pompierilor au sarit și localnicii. Source

- Incendiu de gunoi menajer și vegetație uscata in orașul Luduș, pe str. 1 Mai. Pompierii mureșeni The post Incendiu de gunoi menajer și vegetație uscata in Luduș! Au fost emise doua mesaje RO-ALERT de fum appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Incendiu de gunoi menajer și vegetație…

- Un incendiu violent a izbucnit in noaptea de joi spre vineri la Satulung, in zona Castelului Teleki. O hala de producție a unei firme de prelucrare a lemnului a fost cuprinsa de flacari. La fata locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Baia Mare cu șase echipaje de stingere și un echipaj de prim…