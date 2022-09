FOTO: INCENDIU la un autoturism în Aiud. Pompierii au intervenit cu o autospecială FOTO: INCENDIU la un autoturism in Aiud. Pompierii au intervenit cu o autospeciala Pompierii din Aiud au intervenit vineri seara pentru stingerea unui incendiu isbucnit la un autoturism, in municipiu. Potrivit ISU Alba, la ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitarii incendiul se manifesta cu flacari și degajare de fum la portbagajul unui autoturism. Incendiul a fost localizat și lichidat in limitele gasite. A ars aproximativ 10% din […] Citește FOTO: INCENDIU la un autoturism in Aiud. Pompierii au intervenit cu o autospeciala in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

