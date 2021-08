Stiri pe aceeasi tema

- CSM București, campioana ultimelor cinci ediții ale Cupei României la handbal feminin, a pierdut duminica finala împotriva echipei Gloria Buzau, scor 35-19. SCM Gloria Buzau a reușit sa întrerupa seria de cinci Cupe ale României câștigate consecutiv de CSM București.…

- Cupa Romaniei la handbal feminin vine la Buzau! Elevele antrenate de Aurelian Roșca și Romeo Ilie le-au invins pe campioanele de la CSM București, in finala disputata la Braila. Scorul a fost 35 – 29 (17-15)!

- CSM Bucuresti si Gloria Buzau se vor infrunta, duminica, de la ora 15:30, in finala Cupei Romaniei la handbal feminin, in Sala Polivalenta din Braila. Sambata, SCM Gloria Buzau a trecut in prima semifinala de HC Zalau cu scorul de 28-25 (11-14), in timp ce CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului,…

- Campioana CSM Bucuresti și Gloria Buzau se vor duela, duminica, în finala Cupei României la handbal feminin, dupa ce au eliminat în semifinale, la Turneul Final Four de la Braila, echipele Rapid Bucuresti si HC Zalau.În prima semifinala de sâmbata, Gloria Buzau s-a…

- Gloria Buzau s-a calificat in finala Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa meciul caștigat azi cu HC Zalau. Elevele lui Aurelian Roșca au invins cu 28 – 25, dupa ce la pauza a fost 14 – 11 pentru echipa antrenata de Gheorghe Tadici. Maine, Gloria Buzau va juca finala competiției cu caștigatoarea…

- Echipa de handbal feminin Gloria Buzau este prima finalista a Cupei Romaniei, dupa ce a invins sambata, la Turneul Final Four de la Braila, formatia HC Zalau, in prima semifinala a zilei. In cea de-a doua se vor duela Rapid Bucuresti si CSM Bucuresti, noteaza news.ro. Gloria Buzau s-a impus…

- Gloria Buzau a reușit surpriza și a eliminat SCM Rm. Valcea, deținatoarea trofeului, dupa aruncarile de la 7 metri! CSM București nu a avut emoții cu Braila, iar Rapidul și Zalaul sunt noutațile. Gloria Buzau a reușit bomba in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, disputate la Bistrița. Echipa antrenata…

- De luni pana joi se vor disputa in București ultimele trei etape din Liga Florilor MOL, ediția 2020-2021. Luni, 31 mai, de la ora 12.00, CS Minaur Baia Mare va intalni echipa SCM Gloria Buzau, in antepenultima etapa a Ligii Florilor MOL. Partida va fi transmisa in direct la TVR 2 și va fi arbitrata…