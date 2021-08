Stiri pe aceeasi tema

- Pe Transalpina, vantul a batut cu peste 90 de kilometri pe ora. Mai multe chioșcuri din zona au fost rasturnate de vijelie pe șosea, impreuna cu mobilierul și frigiderele aflate in dotarea acestora.

- Copaci, acoperișuri distruse și mașini: asta plutea pe Raul Arieș, care trece prin Campeni, vineri seara dupa viitura provocata de ploile torențiale din ultimele ore. Cateva mașini luate de ape au fost surpinse de mai mulți localnici din Campeni cum pluteau printre resturile ce odata au fost bunurilor…

- FOTO VIDEO| Centrul orașului Campeni, sub APE: Capitala Țarii Moților se confrunta cu CODUL ROȘU de averse torențiale Orașul Campeni, „capitala” Țarii Moților, se confrunta in acest moment cu efectele devastatoare ale inundațiilor care a lovit intreaga parte de Nord-Vest a județului Alba. Așa cum se…

- Meteorologii au emis, sambata dimineața, un cod galben de ploi torentiale, vijelii si descarcari electrice, care intra in vigoare de la ora 12.00 și care va fi valabil pana in aceasta seara la ora 22.00. In total 15 judete se vor afla, sambata, sub avertizare Cod galben de ploi, vijelii si grindina.…

- Codul vestimentar al Wimbledon este unul dintre cele mai faimoase din sport. Regulile, care impun jucatorilor sa se imbrace "aproape in intregime in alb", sunt atat de stricte incat arbitrul poate forța jucatorii sa se schimbe sub amenințarea descalificarii. Care este motivul?

- DOCUMENT| Masuri anti-COVID, luate la nivelul comunelor Bucerdea Granoasa, Garda de Sus si Rosia de Secas. Hotararea CJSU Alba O noua hotarare a fost eliberata de CJSU Alba, astazi, 21 mai, privind constatarea ratei de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de imbolnavire cu SARS–CoV-2 la nivelul…

- Inundatiile continua sa faca dezastru in mai multe judete din tara. Mii de gospodarii sunt sub ape in urma ploilor masive. Zeci de utilaje au venit in ajutorul oamenilor din comuna Arieșeni, unde apele au „navalit” pe drumuri și au rupt un pod. Probleme grave sunt și in județele Cluj și Bihor. Apele…