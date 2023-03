Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane si-au pierdut viata, iar alte cinci au fost ranite Sursa articolului: Grav accident intre Cluj si Oradea provocat de un sofer din Mures! Doi barbati au murit (FOTO) Credit autor: L A. Source

- Joi seara in jurul orei 18, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un accident rutier produs pe DN1 E60 (șoseaua Cluj-Napoca – Oradea), la km 537, in comuna Poieni, intre un microbuz cu șase ocupanți și un ansamblu de vehicule. Conform primelor verificari s-a constatat ca un barbat in varsta…

- Doi barbați au murit și alte patru au fost grav ranite, joi seara, in urma unui teribil accident rutier care a avut loc pe raza localitații clujene Poieni, intre Cluj-Napoca și Oradea. Un microbuz s-a izbit violent de un autotren, mai multe persoane ramanand incarcerate. Pompierii din cadrul Detașamentului…

- Un microbuz a fost implicat in aceasta dimineata intr un accident rutier intr un sens giratoriu din Pitesti.Potrivit ISU Arges, din verificarile preliminare efectuate de politistii Biroului Rutier Pitesti, a rezultat ca, um tanar de 19 ani, din Pitesti, care conducea un autoturism, dinspre Calea Bascovului…

- Doi tineri crestini ortodocsi au fost ucisi sambata intr-un atac comis intr-o biserica din sudul Etiopiei, a anuntat o sursa media, relateaza AFP. Doua persoane au fost ucise si alte patru au fost grav ranite la Shashemene, regiunea Oromia, potrivit Centrului Media Tewahedo (TMC), un organism al Bisericii…

- Trei persoane, intre care si un copil de doi ani, au ajuns, vineri, la spital, dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier, in care au fost implicate trei autovehicule, provocat de un sofer drogat, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, Politia Galati…

- Saptesprezece persoane au murit si 22 au fost ranite intr-un accident de circulatie in provincia Jiangxi, din estul Chinei, duminica, a informat presa de stat, citata de AFP. „Accidentul a provocat moartea a 17 persoane, 22 de persoane au fost ranite, ranitii au fost transportati la spital", potrivit…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident care s-a produs, in aceasta seara, pe drumul judetean DJ 106, in localitatea Cornatel din județul Sibiu, in urma coliziunii dintre un microbuz de transport persoane si un autoturism, informeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean. "Din…