In acest moment se intervine atat mecanizat, cu utilaje speciale, cat și manual, in albia paraului dar și pe malurile acestuia. Autoritațile locale au discutat cu cei de la SGA și au obținut toate avizele necesare. Mai mult, toți proprietarii care și-au instalat gardurile chiar pe malul paraului au fost inștiințați sa-și mute construcțiile, altfel sunt pasibili de amenda. In cazul in care gardurile nu vor fi mutate, acestea vor fi demolate. Firma care se ocupa de curațarea paraului Ghimbașel va acționa pe o raza de pana la 5 metri de la albia paraului, pe ambele maluri. Firma care se ocupa de…