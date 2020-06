Fanii lui Dinamo au oferit o noua reprezentație in timpul meciului cu Sepsi, cand le-au demonstrat inca o data jucatorilor lui Mihalcea ca nu-s singuri in lupta de supraviețuire. Ca suporterii lui Dinamo sunt vitali pentru club in ultima vreme nu mai e un secret. De multe ori doar prin ei Dinamo a mai adus aminte de brandul și istoricul acestui club. Mai nou, de parca n-ar fi fost suficient, fanii reprezinta acum și „buzunarul plin" care mai alimenteaza financiar clubul. ...