Stiri pe aceeasi tema

- S-au format cozi uriașe la cabinele de vot de la Romexpo, unde liberalii iși aleg, sambata, președintele partidului pentru urmatorii 4 ani. Intrebat de jurnaliști daca la Congres s-au respectat masurile de prevenție, Florin Cițu a raspuns: ca evenimentul „a fost organizat bine”. Azi, la Congresul PNL…

- Liberalii decid sambata care va fi direcția pe care o va urma partidul lor și-și aleg noul presedinte dintre actualul lider, Ludovic Orban, si premierul Florin Citu. UPDATE 9.50. Actualul lider PNL s-a așezat la unele din terasele amenajate in complexul Romexpo pentru a-și bea cafeaua. Intrebat de jurnaliști…

- Liberalii decid sambata care va fi direcția pe care o va urma partidul lor și-și aleg noul presedinte dintre actualul lider, Ludovic Orban, si premierul Florin Citu. Contestata de PSD, din cauza faptului ci Bucureștiul este in cod roșu de pandemie, reuniunea are loc la Romexpo incepand cu ora 11,00.…

- In prima zi de școala, zeci de mașini au petrecut ore bune in trafic. Se circula bara la bara, majoritatea strazilor sunt blocate, iar autoritațile se afla in numar cat mai mare pentru a fluidiza traficul.

- PSD Bacau susține, intr-un comunicat de presa, ca social-democrații au reușit sa impuna guvernarii masurile de protecție pentru peste jumatate de milion de gospodarii, dupa votul pentru legea consumatorului vulnerabil. Asta in timp ce PNL și USR... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Campania declanșata impotriva proiectului de la Romexpo are in spate o serie de interese economice uriașe, sursa dezinformarilor fiind NEPI, un fond de investiții sud-african, cel mai mare proprietar de mall-uri și centre comerciale din Europa centrala și sud-estica. Potrivit Newsweek, toate argumentele…

- Update: „Asteptam sa vedem. Una e negocierea, alta este votul concret. Fara votul celor care astazi formeaza aceasta coalitie, motiunea nu trece. (n.r. – a comentat decizia liderilor din coalitiei de guvenare de a transmite propriilor parlamentari sa stea in bancile Parlamentului, astfel incat sa fie…