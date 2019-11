Stiri pe aceeasi tema

- Politistii ialomiteni au fost nevoiti sa traga 13 focuri de arma pentru a opri o autoutilitara inmatriculata in Marea Britanie, care a ajuns pe teritoriul judetului Braila in incercarea de a scapa de oamenii legii, iar in final soferul autoutilitarei a lovit o autospeciala a IPJ Braila si apoi s-a…

- Accident horror in satul Sauca. Un barbat de 41 de ani a murit, iar un altul a ajuns la spital in urma unui accident rutier. Potrivit poliției, accidentul s-a produs ieri, la ora 12.50, la ieșirea din Otaci. Un șofer în vârsta de 42 de ani, aflându-se la volanul…

- Un șofer in varsta de 48 de ani, este cercetat penal, dupa ce s-a urcat baut la volan și a lovit un autoturism oprit, din cauza unei avarii, pe partea carosabila, pe DN1, la Codlea Miercuri, in jurul orelor 19.00, barbatul care conducea un autovehicul pe DN1, la km 184+500 m, a lovit un alt autoturism…

- UPDATE In timp ce conducea un autoturism pe DN 22, din direcția Rm. Sarat catre Braila, intre localitațile Ramnicelu și Boldu, un barbat de 68 de ani din Rm. Sarat ar fi pierdut controlul direcției, imprejurare in care mașina a ieșit in decor, a acroșat un copac și s-a rasturnat in șanțul marginal.…

- Un galatean este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a produs un accident rutier, in conditiile in care nu a adaptat viteza la conditiile de drum, parasind carosabilul si lovind cu autovehiculul pe care il conducea un copac de pe marginea drumului.

- Accident terifiant in municipiul Suceava, petrecut luni seara, in zona Bebelușul. Aflat la o distanța destul de mare de zebra, un pieton a fost lovit de o mașina la volanul careia se afla un tanar. In urma impactului violent, pietonul, in varsta de 71 de ani, a fost proiectat cațiva metri in aer și…

- Trei tineri au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a cazut intr-o rapa adanca de sapte - opt metri, la marginea localitatii teleormanene Islaz. Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman a informat ca accidentul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, la iesirea din comuna Islaz…

- Un barbat de 75 de ani este cercetat penal dupa ce a provocat accident rutier la Cugir, in timp ce conducea sub influența alcoolului. A lovit alta mașina, parcata pe marginea drumului. Accidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 22.12, pe strada I.L. Caragiale din Cugir, fiind soldat cu pagube materiale.…