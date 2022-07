FOTO Bianca Andreescu, schimbare de look cu ocazia Rogers Cup de la Toronto

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep si Sorana Cirstea figureaza pe lista participantelor la turneul WTA 1.000 de la Toronto (Canada), data publicitatii de organizatori, alaturi de canadianca Bianca Andreescu. Dupa o asteptare de aproape trei ani, Openul Canadei se va disputa din nou cu tribunele pline, in perioada 6-14 august,…

- Bianca Andreescu a condus cu 1-0 la seturi și 4-2 și dadea senzația ca nimic nu o poate opri din drumul sau spre caștigarea turneului WTA de la Bad Homburg. A urmat insa o cadere in jocul sportivei din Canada, iar Caroline Garcia a revenit și s-a impus dupa un meci cu multe rasturnari de scor (6-7,…

- Bianca Andreescu a profitat vineri de abandonul Simonei Halep și s-a calificat in finala turneului WTA 250 de la Bad Homburg. Sportiva care reprezinta Canada o va infrunta pe Caroline Garcia (75 WTA) in ultimul act al turneului din Germania.

- Bianca Andreescu (sportiva care reprezinta Canada) a obținut calificarea in semifinalele turneului de la Bad Homburg, dupa ce a invins-o categoric pe principala favorita a competiției de categorie WTA 250.

- Celebrul designer Tommy Hilfiger anunța lansarea unei serii podcast in cinci parți, intitulata The Invisible Seam: Unsung Stories of Black Culture and Fashion ((„Cusatura invizibila: povești necunoscute ale culturii și modei comunitații de culoare”), care cauta sa aduca in centrul atenției contribuțiile…

- La Madrid, Halep i-a scos tenisul din cap Paulei Badosa, numarul 2 mondial si azi o intalneste pe copila minune a tenisului american, Cori Gauff Simona Halep (21 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale Madrid Open, dupa ce a invins-o, sambata, cu scorul de 6-3, 6-1 (73 minute) pe spaniola Paula…

- Comunitatea romaneasca din Canada organizeaza din nou un eveniment dedicat formației timișorene Cargo la mii de kilometri distanța, in cadrul caruia va avea loc lansarea DVD-ului filmat anul trecut in cadrul recitalului susținut in memoria lui Adi Barar, liderul formației Cargo. Evenimentul va avea…