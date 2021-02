FOTO Australia: Berbec sălbăticit, tuns de 35 de kilograme de lână Un berbec salbaticit, descoperit într-o padure din Australia și botezat Baarack de cei care au salvat-o, a fost tuns, iar lâna rezultata a cântarit peste 35 de kilograme, transmite Reuters.



Berbecul a fost descoperit de un cetațean care a contactat o ferma-sanctuar pentru animale aflata la circa 60 de kilometri de Melbourne.



&"Se pare ca Baaarack a fost cândva a cuiva, a avut la un moment dat o crotalie pe ureche, dar pare sa fi fost rupta de lâna deasa din jurul feței&", a spus Kyle Behrend, reprezentant al fermei-sanctuar unde a ajuns ovina.



&"Oile…

Sursa articol: hotnews.ro

