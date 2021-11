Procurorii au reținut joi, pentru 24 de ore, un barbat acuzat de trafic de droguri, potrivit unui comunicat DIICOT. Anchetatorii au facut o percheziție acasa la traficant, unde au gasit și confiscat 4,15 kilograme cannabis, precum și 36.880 de lei și 750 de euro.„In urma cercetarilor efectuate in cauza s-a reținut faptul ca inculpatul chema cumparatorii/consumatorii la domiciliul sau, in fiecare zi de joi și le comercializa acestora cantitați de ordinul kilogramelor de cannabis.In timpul percheziției domiciliare, la locuința inculpatului au mai sosit și doi cumparatori, unul dintre ei deplasandu-se…