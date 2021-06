Stiri pe aceeasi tema

- O rupere de nori produsa astazi, la Lopatari, a transformat drumurile in paraie repezi, iar reporterul local Viorel Daniel Banica a filmat totul și a urcat imaginile pe Facebook. In filmare se poate observa cum ploaia torențiala formeaza balți pe șoseaua principala, in timp ce scurgerile de pe versanți…

- Una dintre cele mai active asociatii care monitorizeaza carnivorele mari si fauna salbatica, Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice, a postat joi dimineata pe pagina de Facebook imagini cu un urs filmat cu camerele de monitorizare in zona Ojdula, locul in care ursul Arthur a fost impuscat.…

- O suta de puieti de brad au fost plantati pe Domeniul Regal din Sinaia, pentru a marca cei 100 de ani de la nasterea regelui Mihai I, a anuntat Asociatia pentru Patrimoniul Regal Peles (APRP). Potrivit unei informari postate pe pagina de Facebook a APRP, actiunea s-a derulat, miercuri, in parteneriat…

- Asociația „Acasa in Banat” a lansat in aceasta saptamana proiectul „Hai la Rudaria”, prin care se dorește transformarea comunei carașene Eftimie Murgu – numita odinioara Rudaria – intr-o destinație turistica mult mai atractiva, care sa aduca și beneficii comunitații locale. In anul 2019, la Eftimie…

- Un ciobanesc belgian, de 1 an și 6 luni, a fost gasit de catre proprietari impușcat. Patrupedul avea 12 plagi impușcate și nicio șansa de supraviețuire. Oscar a fost adoptat saptamana trecuta, iar la inceputul acestei saptamani a fost omorat. Odiosul gest a avut loc in localitatea Sacel, comuna clujeana…

- sursa foto: Facebook/ ABADL Epava descoperita in largul marii, in cadrul unei anchete desfașurate de procurorii DNA Constanța, a fost datata in secolul al XVIII-lea, susțin sursele Info Sud-Est. Vechimea construcției de lemn a fost determinata la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica…

- Asociatia Parcul Natural Vacaresti transmite ca este implicata intr-un proiect care vizeaza identificarea, documentarea, cartografierea si promovarea a zece arii naturale in marile orase ale tarii si a altor cinci in spatiul urban si peri-urban al Bucurestiului. Conform unei postari de pe pagina de…