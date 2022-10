Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanți ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene au participat, zilele trecute, la Biblioteca Naționala a Romaniei din București, la Caravana Știința & Imaginație.Evenimentul a fost organizat la inițiativa revistei Știința&Tehnica, cu sprijinul Academiei Romane,…

- Școala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” va organiza luni, 05 septembrie 2022, ora 9:30, la sediul instituției, festivitatea de deschidere a anului școlar 2022-2023. Aproximativ 300 de elevi de anul I și anul II vor lua startul in noul an de invațamant, in prezența…

- Luni incepe școala și pentru cei aproximativ 300 de elevi ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” de la Boboc, iar pe 5 septembrie, de la ora 9.30, va avea loc festivitatea de deschidere a anului școlar 2022-2023. Ceremonia se va desfașura in prezența reprezentanților…

- In aceste zile, se desfașoara a doua sesiune de admitere la Școala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” de la Boboc. Astazi, candidații au susținut examenul scris la matematica și engleza.

- A inceput examenul de admitere pentru profilul maiștri militari de la Școala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” de la Boboc.Peste o suta de candidați au fost programați sa susțina, astazi, examenul scris la matematica și engleza.„Le dorim concentrare maxima și…

- A fost atmosfera de sarbatoare in curtea Școlii de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”, acolo unde 200 de elevi militari au ajuns la momentul absolvirii. Festivitatea a fost una speciala, iar emoția a fost cuvantul de ordine. Momentul a fost trait la intensitate maxima de…

- Școala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” va organiza vineri, 29.07.2022, ora 9:30, la sediul instituției, festivitatea de absolvire și acordare a primului grad de maistru militar și de sergent pentru absolvenții promoției 2022, denumita onorific „Incoronarea…

- Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene a fost sarbatorita și la Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia” de la Boboc, printr-un spectacol susținut de elevi, cu sprijinul personalului unitații. „In atmosfera de sarbatoare, invitatii au avut placerea sa participe…