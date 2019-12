Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate azi a fost un accident mortal. In cursul diminetii, in jurul orei 10.00 a avut loc un tragic eveniment rutier in judetul Cluj. Un tanar de 16 ani a condus un autovehicul pe directia sat Padureni-strada Oasului, iar, pe fondul neadaptarii vitezei in curba, a pierdut controlul vehiculului si…

- Polițiștii din Cluj au pus in aplicare 3 mandate de executare a pedepselor, emise pe numele a trei barbați din Cluj-Napoca. Cei trei au fost condamnați la inchisoare cu executare pentru efectuare de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Incarcerarea infractorilor a avut loc…

- In an aniversar pentru ”Nepoți de Craciun ”, proiect organizat de Asociația Magic People inca din 2010, va invitam sa ne fiți alaturi din nou, pe 15 decembrie, de la ora 11.00, la Platinia Shopping Center, sa aducem bucurie in inima unor bunicuți. Este vorba de varstnicii din centrele de zi din Cluj-Napoca…

- Cateva mii de persoane au asistat, duminica seara, in Piata Unirii din Cluj-Napoca, la aprinderea beculetelor de Craciun. Primarul Emil Boc a rugat o fata sa apese pe un buton al telefonului sau mobil, de unde iluminatul festiv a fost pornit in tot orasul, prin intermediul unei aplicatii, scrie Mediafax.…

- Targul de Craciun din Cluj-Napoca s-a deschis, vineri seara, in Piata Unirii, cu Horia Brenciu pe scena. Clujenii se pot bucura de un carusel cu 3.000 de luminite, jocuri de mari dimensiuni si un patinoar in jurul statuii lui Matei Corvin.Directorul Targului de Craciun, Mihai Oprean, a declarat ca sunt…