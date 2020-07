Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier intre Istria si SinoePompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati sa intervina, sambata, la un accident rutier produs la iesire din localitatea Istria, spre Sinoe.Conform primelor date furnizate de pompierii ISU, ar fi vorba…

- In cursul zilei de marți, 30 iunie, intre orele 8.00 și 22.00, echipele Citadin SA vor face reparații, daca vremea o va permite, pe strada Pantelimon Halipa, intre intersecția cu strada Hatman Șendrea și intersecția cu strada Bradului. In perioada menționata traficul rutier pe aceasta strada va fi oprit,…

- Un barbat banuit ca ar fi violat o femeie in apropierea localitatii iesene Cozia a fost cautat, luni, de zeci de forte de ordine si voluntari, fiind gasit in apropierea unei stane, anunța AGERPRES.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, Anca Vajiac, a declarat…

- Avem 518 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore opt bistrițeni au fost infectați cu coronavirus și cinci bistrițeni au fost declarați vindecați și externați. La nivel național, in același interval de timp, au fost raportate 291 de cazuri noi de infecție. In ultimele 24…

- Un politist aflat in timpul liber a provocat, in noaptea de sambata spre duminica, un accident de circulatie pe raza comunei Zorleni, acesta fiind cercetat de procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui,…

- Un grav accident rutier a avut loc, putin dupa miezul noptii, "la iesire din Sighisoara spre Targu Mures, intre un autotren si un microbuz de marfa", a transmis Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures.In acelasi comunicat remis redactiei ZIUA de Constanta…

- Ajutorul umanitar despre care premie rul Ion Chicu a declarat c a nu vor ajunge astazi la Chișinau, de fapt, a pornit spre Republica Moldova in a ceasta dimineața din București dupa cum s-a scris anteri or, dar staționeaza in aceasta seara in Iași, iar maine, in jurul orelor 9:00-09:30 va trece Prutul.…

- Echipele de interventie au reusit sa-l gaseasca, joi, pe cel de-al doilea muncitor surprins sub tonele de moloz rezultate ca urmare a prabusirii turnului de extractie de la exploatarea miniera Uricani din Valea Jiului, barbatul de 31 de ani fiind si el decedat. "A fost gasit si al doilea muncitor, in…