Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța un meci de Champions League, in aceasta seara, de la ora 17:00, pe Stadionul „1 Mai” din Slobozia! Regele fotbalului romanesc, Gica Hagi, revine in iarba, alaturi de singurul roman cu doua titluri de Champions League in palmares, Miodrag Belodedici. Fii la curent cu cele mai noi…

- Se anunța un meci de Champions League, miercuri seara, pe Stadionul „1 Mai” din Slobozia! Regele fotbalului romanesc, Gica Hagi, revine in iarba, alaturi de singurul roman cu doua titluri de Champions League in palmares, Miodrag Belodedici. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Gica Hagi va juca in meciul caritabil organizat de Asociația Liga Legendelor pe Stadionul „1 Mai” din Slobozia in data de 7 septembrie. Scopul acțiunii este strangerea de fonduri pentru dotarea Secției de Oncohematologie Pediatrica a Institutului Clinic Fundeni cu aparatura care permite va permite…

- Stadionul din Clinceni a gazduit sambata doua partide din Liga 2. De la ora 11:30, Unirea Dej s-a impus, scor 3-2, in disputa cu Dinamo. A urmat, de la ora 18:00, partida dintre Unirea Constanța și Viitorul Pandurii Targu Jiu, scor 2-1. Șefii arenei ilfovene au fost impresionați de atitudinea dejenilor. …

- Miodrag Belodedici, Lucian Sanmartean, Florin Gardoș, Adrian Neaga, Dani Coman, Eric de Oliveira și alte personalitați din lumea fotbalului vor juca un meci caritabil pentru dotarea Secției Oncohematologie Pediatrica din cadrul Institutului Clinic Fundeni. Meciul este programat in data de 7 septembrie…

- „Fotbalul face bine! Alaturi de Irene și Secția de Oncohematologie Pediatrica a Institutului Clinic Fundeni”. Legende ale fotbalului vor juca un meci caritabil al carui scop este strangerea de fonduri pentru dotarea cu aparatura moderna a Secției de Oncohematologie Pediatrica a

- „Studenții” se afla in fața unui duel de tradiție cu UTA Arad. Un duel in care alb-negrii trebuie sa obțina o victorie, pentru a trece peste eșecurile suferite in ultimele doua etape din Superliga. Partida de pe Stadionul „Francisc von Neuman” este programata sambata, de la ora 19:00.„U” și UTA s-au…

- Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a anunțat, joi, ca a cerut sa fie redeschis Spitalul modular de Covid de pe Stadionul CFR din Timișoara, din cauza numarului tot mai mare de cazuri de imbolnaviri din ultimele zile, potrivit Opinia Timișoarei. Acesta a anunțat ca ”numarul zilnic de cazuri pozitive…