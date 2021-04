Stiri pe aceeasi tema

- Un reportaj TV produce un adevarat cutremur mediatic in Franța. Reportajul TV realizat cu camera ascunsa a demonstrat ca exista excepții pentru unii de la restricții... și ca implicați in aceste excepții sunt potentați ai zilei și membrii ai Guvernului. STIRIPESURSE.RO a relatat saptamana trecuta…

- Președintele Klaus Iohannis și alți 23 de lideri mondiali, alaturi de șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, au semnat un apel in care cer un tratat cu scopul de a pregati lumea pentru o noua pandemie, conform presei straine. Apelul, susținut printre alții de Iohannis,…

- 24 șefi de state de pe cinci continente, plus sedintele Consiliului European și directorul general al OMS au semnat marti in “Le Monde” un apel la elaborarea unui “tratat internațional privind pandemiile” vizand modalitațile de a face fața viitoarelor situații de urgența sanitara de mare amploare. Printre…

- Apelul lansat luni de mai mulți oficiali de pe toate continentele vine intr-un moment in care diviziunile pe tema accesului la vaccinuri sunt tot mai pronunțate in Europa și in intreaga lume. Președintele Klaus Iohannis și alți 23 de lideri mondiali, alaturi de șeful organizației Mondiale a Sanatații…

- Intr-o analiza la zi, cotidianul francez Le Figaro se intreaba daca, in Europa, incepe sa se vada luminița de la capatul tunelului sinistru al pandemiei COVID-19. Situația este, insa, complicata, pe de-o parte de intensitatea valului trei al pandemiei, pe de alta parte de presiunea sociala greu de…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat, marti, ca Marea Britanie isi va mari arsenalul nuclear cu 40%, pentru a-si asigura securitatea in fata unor noi pericole tehnologice, informatie care a determinat Iranul sa acuze Londra de ipocrizie, atunci cand isi exprima ingrijorarea fata de presupusele…

- Dictionarul francofonilor, a carui editie online contine peste o jumatate de milion de cuvinte si expresii, a fost lansat marti, dupa o comanda plasata de presedintele francez Emmanuel Macron, informeaza AFP. "Acest dictionar va permite tuturor iubitorilor limbii noastre, iar ei sunt in jur de 300 de…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, il avertizeaza pe premierul britanic Boris Johnson ca trebuie sa decida care sunt aliații sai, insistand ca „prieteni pe jumatate nu este un concept”, scrie The Guardian. El spune ca respecta decizia britanicilor de a ieși din UE, dar crede ca votul la referendum…