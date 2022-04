Stiri pe aceeasi tema

- CSM Focșani 2007 va juca in deplasare cu Oțelul Galați, partida din runda a doua a play-off-ului Seriei a 2-a a Ligii a III-a. Jocul se va disputa pe Stadionul Oțelul sambata, 9 aprilie, de la ora 17:00. In prima etapa a play-off-ului, ambele formații au caștigat meciurile de pe teren propriu, dar dupa…

- In acest weekend se da startul celei de-a doua faze a Ligii a III-a la fotbal, compusa din turneele play-off și play-out. Singura divizionara C bacauana ajunsa in turneul 1-3, Aerostar va incepe play-off-ul sambata, pe terenul liderei Seriei 2, Oțelul Galați. In play-out, CSM Bacau este programata in…

- Campionatul Ligii a 3-a la fotbal iși va incheia sezonul regulat sambata, 26 martie, cand CSM Focșani 2007 va juca in deplasare cu Sporting Liești, incepand cu ora 15:00. Focșanenii sunt calificați in play-off, unde ar putea intra cu un avans de 11 puncte fața de locul al treilea in cazul unei victorii…

- CSM Focșani 2007 – CSM Ramnicu Sarat sambata, 19 martie, ora 15:00, stadionul Milcovul Se intampla ca echipa Focșaniului sa arbitreze, in ultimele doua etape ale sezonului regulat al Seriei a 2-a a Ligii a III-a, disputa pentru un loc in play-off: va juca maine pe Milcovul, de la ora 15:00, cu una dintre…

- CSM Focșani 2007 va avea sambata, 19 februarie, de la ora 11:30, un nou joc de pregatire, pe stadionul Milcovul. Adversara ii va fi CSM Bacau, penultima clasata in prima serie a Campionatului Ligii a 3-a. Pentru conducerea formației focșanene va fi un nou prilej pentru a vedea la lucru toți jucatorii…