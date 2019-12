Stiri pe aceeasi tema

- Sevilla, APOEL Nicosia, Sporting Lisabona si LASK Linz au obtinut calificarea in saisprezecimile de finala ale Europa League la fotbal, dupa meciurile jucate joi seara, in etapa a cincea a grupelor. Numarul echipelor calificate in faza eliminatorie a ajuns la 13, celelalte fiind FC Basel,…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat un gol pentru Ludogoret Razgrad, in meciul castigat cu 3-1 in fata formatiei Beroe Stara Zagora, pe teren propriu, in etapa a 15-a a campionatului de fotbal al Bulgariei. Keseru a marcat in min. 52 al partidei, celelalte goluri ale campioanei fiind…

- Manchester United, Wolverhampton, Braga, Espanyol si Ferencvaros au obtinut victorii in deplasare, joi seara, in etapa a treia a grupelor Europa League la fotbal. United s-a impus cu 1-0 la Belgrad, in fata lui Partizan, prin golul din penalty al lui Martial. Wolverhampton a…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat un gol pentru Ludogoret Razgrad, duminica seara, in etapa a 12-a a campionatului de fotbal al Bulgariei, in meciul castigat pe teren propriu cu scorul de 2-0 in derby-ul cu formatia Levski Sofia.

- Atacantul roman Claudiu Keseru, autorul unui hat-trick pentru Ludogoret Razgrad, in meciul castigat cu 5-1 in fata formatiei TSKA Moscova, joi seara, a fost desemnat de UEFA cel mai bun jucator al primei etape a grupelor competitiei Europa League. Keseru este primul in clasamentul pe puncte…

- Ludogoreț Razgrad a invins cu scorul de 5-1, echipa ȚSKA Moscova, intr-un meci din prima etapa a grupei H a Ligii Europa, in care Claudiu Keșeru a inscris trei goluri. Keșeru a jucat pana in minutul 86. Tot la Ludogoreț, Dragoș Grigore a fost integralist, iar Cosmin Moți a fost rezerva. Tot joi, Dorin…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a reusit un hat-trick pentru Ludogoret Razgrad, in decurs de circa 20 de minute, joi seara, in meciul castigat cu scorul de 5-1, pe teren propriu, cu TSKA Moscova, in Grupa H a Europa League la fotbal. Internationalul roman a punctat in min. 52, 68 si 73…

- Joi seara au avut loc cele 24 de partide din prima runda a grupelor Europa League. CFR Cluj a reușit sa se impuna contra lui Lazio, scor 2-1, in grupa E, iar Claudiu Keșeru a realizat o tripla pentru Ludogoreț in meciul cu rușii de la ȚSKA Moscova, scor 5-1, in grupa H.De asemenea, Dorin Rotariu…